Diesen Sommer werden die Biker verwöhnt und kommen für nur CHF 19.– in den Genuss einer Bike-Tageskarte. Alle Gäste, die mindestens eine Nacht in der Region verbringen und Kurtaxe bezahlen, erhalten den Verbier-Infinite-Playground Pass ( VIP-Pass ). Mit dem VIP-Pass erhalten Sie 50 Prozent Rabatt auf die Bike-Tageskarte der Bergbahnen und können so unbegrenzt sämtliche Downhill- oder Mountainbike-Strecken der Region entdecken. Zudem geniessen Sie freie Fahrt mit dem Postauto, sodass der Abenteuerlust im ganzen Tal keine Grenzen gesetzt sind !

Informationen: Tel. 027 775 38 88, www.verbier.ch/vip-pass