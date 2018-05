Herrliche Riegelhäuser, Streuobstwiesen und Gärten in voller Blüte sind ein vertrautes Bild in der Thurgauer Landschaft. Obwohl heute die Selbstversorgung an Bedeutung verloren hat, gibt es nach wie vor viele liebevoll gepflegte Bauerngärten am Bodensee. Die neue Bauerngarten-Route verbindet 13 solcher Gärten. Der Tag der offenen Bauerngärten findet am Sonntag, 10. Juni 2018, von 10 bis 16 Uhr statt.

Informationen: Tel. 058 345 74 27, www.bauerngartenroute-thurgau.ch