In einem Satz zusammengefasst ist Lausanne für Raphael « die Stadt, in der alles nahe beieinander liegt, die Stadt mit dem aussergewöhnlichen Panorama – kurz, wie die Côte d’Azur der Schweiz. » Der Produktedesigner kauft am liebsten auf dem Markt ein. Gelüstet es ihn nach Streetfood, zieht es ihn immer in die Rue Centrale. Hierher kommt er wegen des Falafel-Ladens, den es schon seit 30 Jahren gibt. Isst Raphael lieber etwas gehobener, tut er das gerne in der Brasserie de Montbenon. Die exzellente Küche, gepaart mit dem atemberaubenden Ausblick auf den See, sucht ihresgleichen.