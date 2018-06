Treffsicher wie kein zweiter spiegelt Wilhelm Tell die Seele der Schweiz wider. Das Geländespiel « Tatort Tell » führt auf Spurensuche in die sagenhafte Urner Berg- und Seenlandschaft und bringt den Nationalhelden mit moderner Inszenierungstechnik Gross und Klein näher. Mit Spielplan, Tatort-Karten, Kommissarausweis und Kommissarrucksack ausgerüstet begeben Sie sich auf die Fährte des treffsicheren Schützen. Über 15 Stationen hinweg erschliesst sich Ihnen die Akte Tell Schritt für Schritt.

Informationen: Tel. 041 874 80 00, www.uri.info/tatort-tell