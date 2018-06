Tipp 71: In den Tiefen der Viamala-Schlucht

Mitten in Graubünden liegt sie, die legendäre Viamala- Schlucht. Das Naturmonument beeindruckt mit seinen bis zu 300 Meter hohen, senkrechten Felswänden, welche an der engsten Stelle kaum einen Meter voneinander entfernt in den Himmel ragen. 359 Treppenstufen führen hinab ins Herz der Schlucht, wo über Jahrtausende vom Wasser geschliffene Felsformationen und Strudeltöpfe Gross und Klein faszinieren – ein Erlebnis auch bei Regen. Die Viamala-Schlucht ist mit dem Postauto, dem Auto, per Bike oder zu Fuss erreichbar.

Informationen: Tel. 081 650 90 30, www.viamala-schlucht.ch