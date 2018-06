In den Lenzerheidner Bergen erwartet Sie ein aktives Erlebnis in der Natur. Zwei Trails führen die Verfolger auf eine knifflige Routensuche durch das wunderschöne Bergpanorama. Auf dem Bergtrail «Muntanela» ab Churwalden müssen die Teams das Wetter manipulieren und dem Alpsenn seinen Käsevorrat plündern, um an die nötigen Hinweise zu kommen. Der Heidseetrail «Anda» sorgt mit Unterwasserbotschaften und steuerbaren Wasserfällen für viel Abenteuer und Wasserspass.

Informationen: www.foxtrail.ch