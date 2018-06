Mit seiner unverkennbaren Pyramidenform steht er sichtbar am Thunersee und ist mit dem BLS-Zug « Lötschberger » ab Bern in 40 Min bequem erreichbar. An der Talstation in Mülenen auf 693 m ü. M. stehen zudem Parkplätze zur Verfügung. Der Niesen bietet primär ein nostalgisches Bahnerlebnis auf den 2362 m hohen Gipfel und ein kulinarisches Angebot im historischen Berghaus mit preisgekröntem Anbau. Er ist aber auch Kulturund Sportlerberg und wird von Kindern besonders wegen der Geschichtenfahrten geliebt.

Informationen: Tel. 033 676 77 11, www.niesen.ch