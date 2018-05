Der perfekte Ausgleich zwischen abenteuerlichen Biketouren und Entspannung in atemberaubender Landschaft, die von den Bergen bis zu den Palmen am See reicht. Für Mountainbiker gibt es die drei von SchweizMobil ausgeschilderten Trails Cardada, Alpe di Neggia und Alta Verzasca zu entdecken. Jene, die es nicht allzu steil mögen, finden im Vallemaggia eine wunderbare Route.