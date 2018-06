In Vogelsang bei Turgi, am Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat, finden Industriekultur und Natur zusammen. Wochentags empfängt der Gastronomiebetrieb Wasserschloss seine Gäste mit saisonalen Mittagsmenüs und selbst gemachten Kuchen und Wähen. Abends und an Wochenenden verwandelt sich das « Wasserschloss » in ein idyllisch gelegenes Festlokal mit Blick auf die Limmat.

Informationen: Tel. 056 201 77 65, www.wasserschloss.lernwerk.ch