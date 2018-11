Anlagevorschlag: Nach den Quartalszahlen vom Mittwoch setzten die Wertpapiere des mit 48 Milliarden US$ evaluierten Konzerns zu einem regelrechten Sturmlauf an. Jedenfalls macht es keinen Sinn, jetzt diesem Papier nachzulaufen, denn das Kurs-/Gewinnverhältnis gegenüber dem S&P 500 Index ist mehr als sportlich. Wichtig erscheint mir hier, dass Sie die anfallende Dividendenrendite nicht wieder in neue Papiere reinvestieren, sondern als natürlichen Puffer nehmen. Doch nun zu den eigentlichen Zahlen, welche ich Ihnen gerne an dieser Stelle unterbreiten möchte. Ein Kurs-/Gewinnverhältnis von relativ hohen 28.7 Punkten per 2019, welches im 2020 sich auf 25.3 reduziert. Stark ist im kommenden Jahr die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 36.3%, welche im 2020 die Schallmauer von 40% durchbrechen sollte. In Sachen Dividendenrendite müssen Sie mit einem kleinem Betrag (1.26% auf 2019) rechnen. Laut meinen Modellen liegt das Aufwärtspotential in Sachen Bewertung bei +4.2% per Mitte 2019. Mit den neuesten Zahlen, haben Sie nicht mehr das Risiko, dass die Kursschwankungen derart überhand nehmen wie in der Vergangenheit, als die Aktie auf unter 120 US$ gefallen ist. Das Papier ist weiterhin bestens geeignet für den konservativen Investor.