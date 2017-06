Markstimmung: Schwe iz: Wieder positive Tendenz -- Wall Street: US Wertschriftenmärkte in sehr guter Verfassung: Dow Jones neues Rekordhoch – Technologiewerte sind zurück -- Möglichkeit von 2 Zinserhöhungen im 2017 -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘246)! Öl schwingt sich minim nach unten (44.20 US$) -- Straumann Holding: Kaufen.

Anlagevorschlag: Heute empfehle ich Ihnen nochmals Aktien des US-Tabakgiganten Philip Morris (Börsensymbol: PM US) zu erstehen. Obwohl das Papier schon um 34.33% in diesem Jahr angestiegen ist, sehe ich das Potential nach oben mehr als vorhanden an, sodass sich eine zusätzliche Akzentuierung für Sie mehr als lohnen würde. Obwohl das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis mit 27.22 Punkten mehr als sportlich ist, würde ich mich nicht von dieser Kennzahl verrückt machen lassen. Schon im kommenden Jahr, fällt dieser Wert auf 24.22 Punkte hinunter. Schon im 2018 sollte der Gewinn pro Aktie gegenüber dem 2017 um 11.88% ansteigen. Auch die Dividendenrendite von aktuell 3.41% ist im aktuellen US-Tiefzinsumfeld ein absoluter Spitzenwert. Wichtig ist, dass Sie diese Ausschüttung auf jährlicher Basis ansammeln und danach in neue Papiere reinvestieren. Dadurch steigern Sie nochmals die Gesamtrendite Ihres Portfolios. Der Einsatz von gedeckten Calls in der aktuellen Marktverfassung macht wirklich keinen Sinn, da die Aufwärtstendenz mehr als signifikant vorhanden ist. Der Kauf als „Nachzügler“ macht dann Sinn, wenn Sie einen Anlagehorizont von mehr als 18 Monate haben.