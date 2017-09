Markstimmung: Schwe iz: SMI über 9000-Punkte-Marke -- Wall Street: US-Wertschriftenmärkte sprinten davon: Dow Jones, S&P 500 Index und NASDAQ auf Rekordniveau – Technologiewerte sind zurück (Apple) -- Möglichkeit von nur einer Zinserhöhung wird immer wie klarer fürs 2017 -- Gold wieder über der Marke von 1‘300 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘325)! Öl schwingt sich minimal nach oben (49.18 US$) – Align Technologies , Nonstop nach oben.

Anlagevorschlag: Nun ist auch in Sachen Siegfried Holding (Börsensymbol: SFZN SW) die Euphorie innerhalb meiner Leserschaft wohl grenzenlos: +47.89% seit dem Jahresanfang. Als der Kursstand von 305 Franken (Aktuell: 315 Franken) erreicht wurde, habe ich ein Kaufverbot ausgesprochen. Grund war, dass der nun mit 1.3 Milliarden Franken bewertete Nebenwert ein mehr als sportliches Kurs-/Gewinnverhältnis aufweist. Ich habe in der Zwischenzeit nochmals eine erweiterte Analyse vollzogen und komme zum Schluss, dass ein Kauf für Anleger mit Investmenthorizont 2019 für ein erweitertes Investment opportun ist. Für Schnäppchenjäger ist die Siegfried Holding sicherlich nicht ein Tummelfeld, aber falls Sie einen langen Schnauf haben, ist dies ein tolles Investment. Diese dezidierte Kaufempfehlung basiert auf das Vertrauen in das aktuelle Management, welche eine starke Vorwärtsstrategie an den Tag legt. Als wichtigen Warnhinweis gebe ich Ihnen folgenden Ratschlag mit auf den Weg: Investieren Sie nicht mehr als 7.5% Ihres gesamten Anlagekapitals.