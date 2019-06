Anlagevorschlag: Als Leser des AZ Money Blog, werden Sie Zeuge einer mehr als sensationellen Kursentwicklung und ein Ende dieser für Sie mehr als positiven Entwicklung ist weiterhin nicht in Sicht. Mit einem Zuwachs von +26.26% in Lokalwährung, über die letzten zwölf Monate sind Sie voll im Spiel dabei. Jetzt stellt sich die berechtigte Frage von Ihrer Seite, ob ein Ausstieg auf diesem Kursniveau nicht opportun wäre? Ich habe, wie es sich gehört, über die Nacht meine Maschinen laufen lassen und komme zu folgendem Resultat. Das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis im 2019 liegt bei 14.89 Punkten und fällt im 2020 auf unter 13.17 Punkte hinab. Womit der Titel per se nicht überbewertet ist. Richtig stark ist die Dividendenrendite von 5.71%, trotz eines explosionsartigen Preisanstieges des Basiswertes in den letzten neun Monaten. Nun würde ich an Ihrer Stelle die Dividende ansammeln und alle zwei Jahre in neue Papiere reinvestieren. Der sogenannte Zinses-Zins Effekt ist mehr als sensationell, wenn Sie das Resultat über mehr als sechs Jahre ansehen. Ich gehe davon aus, dass Sie mit mehr als gutem Gewissen aufgrund meiner Bewertungsanalyse noch Papiere als „Nachzügler“ erstehen können, danach wird es zu spät sein. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Handelsvolumenstatistik, welche ich für Sie eruieren konnte. Betrug das Handelsvolumen am 27. Mai 2019 rund 342 938 Einheiten, so erhöhte sich diese Kennzahl auf 482 849 Einheiten am 31. Mai 2019. Das Kurspotential nach oben veranschlage ich auf +4.2% bis Ende Herbst 2019, abhängig davon sind die nächsten Quartalszahlen, welche am 23. August 2019 publiziert werden. In der Zwischenzeit können Sie als konservativer Anleger, eine mehr als ruhige Kugel schieben.