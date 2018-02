Anlagevorschlag: Jetzt ist es Zeit, die Papiere von Lufthansa (Börsensymbol: LHA GY) abzustossen: Mit einem Zuwachs von 115.80% hat der 13-Milliarden-Euro-Wert das Plansoll mehr als überfüllt. Obwohl das Kurs-/Gewinnverhältnis mit 7 Punkten extrem tief daher kommt, sollten Sie den Titel zu Kasse machen. Seit bekannt ist, dass europäische Billigfluggiganten wie eine Easyjet und Ryanair das Terrain in Deutschland aufrollen, stehen die Betriebsmargen im europäischen Binnenverkehr unter Druck. Mit Anbeginn der Sommerflugplanes 2018 geht Easyjet alleine in Berlin mit 25 Flugzeugen an den Start. Auch die europäische Nummer 1 in diesem Sektor, Ryanair, hat die Lunte gerochen und beginnt, speziell aus München und Frankfurt, zusätzliche Verbindungen im grossen Stil anzubieten. Dadurch sollten die Margen gesamthaft unter Druck stehen. Ich würde auch nicht mit gedeckten Call agieren, da ich davon ausgehe, dass die Abwärtstendenz sich noch akzentuieren wird.