Kreditkartenunternehmen Visa auf Rekordjagd: +201.7 Prozent innert fünf Jahren

Firma: Visa Inc. (Börsensymbol: V US) ist eine international tätige Kreditkartenorganisation, die Kunden eine digitale Bezahlung an Stelle von Bargeld oder Schecks ermöglicht. Der Konzern hat eines der weltweit fortschrittlichsten Telekommunikations- und Computernetzwerke aufgebaut, das in der Lage ist, über 47.000 Transaktionen pro Sekunde ablaufen zu lassen und das sich durch Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet. Zudem verbindet es alle Visa-Mitglieder, alle Akzeptanzstellen sowie zahlreiche Geldautomaten global miteinander. Die Visa-Karten sind dabei weltweit einsetzbar und währungsunabhängig. Darüber hinaus erhalten Bankkunden eine größere Auswahl bei Zahlvorgängen. Dementsprechend gehören verschiedene Kartentypen und Bezahlweisen zum Produktportfolio des Konzerns: Sofortzahlung bei Abbuchung (Debitkarten), vorzeitige Zahlung mit Guthaben (Prepaidkarten) oder spätere Zahlung bei Kredit (Kreditkarten). In diesem Zusammenhang ist das Unternehmen auch in der Entwicklung von neuen Technologien hinsichtlich eCommerce und mobile Zahlung aktiv, um sichere und individuelle Zahlungsarten zu erarbeiten. Alle Kartenprodukte werden dabei nicht selbst vom Unternehmen, sondern durch Mitgliedsbanken herausgegeben. (Quelle :www.finanzen.net)

Anlagevorschlag: Der mit 331.8 Milliarden US$ evaluierte Wert startet nun an der New Yorker Börse nochmals richtig durch und dies erfreut auch Ihren Depotauszug. Die Anlageperformance über die letzten zwölf Monate ist MASSIV höher, wie der US Leitindex S&P 500: +41.9% gegenüber einem S&P 500, welcher nur 26.4% im gleichen Zeitraum hinzugewann. Obwohl das Kurs-/Gewinnverhältnis per 2020 bei 31.2 Punkten liegt, was sehr sportlich ist für diesen Sektor, sollte Sie dies nicht zu stark beunruhigen. Im Hinblick auf das Jahr 2022, wird diese Kennzahl sich auf 23.9 Punkte reduzieren, was eine regelrechte Bewertungssensation darstellt. Wie immer untermauere ich meine Feststellungen mit sogenannten IST Zahlen und Zukunftsschätzungen, welche Ihnen auf einfache Weise die positiven Aspekte des Titels näher bringt. Lag der EBIT im 2016 bei 10 022 Millionen US$, so sollte sich diese Kennzahl auf 22 100 Millionen US$ (Meine Prognose) bis ins Jahr 2022 erhöhen. Dies ist eine mehr als bemerkenswerte Steigerungsrate innerhalb kürzester Frist. Mehr als hervorragend ist die aktuelle Umsatzrendite von 67.7% per 2020, welche sich per 2021 auf 4% erhöhen sollte. Dies sind absolute Topwerte und gibt Ihnen Mut, hier regelrecht nochmals Positionen aufzubauen. Insbesondere der konservative Investor, wird auf absehbarer Zeit, noch weitere nette Renditegewinne verbuchen können. Der Einsatz von gedeckten Call macht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn: Die Aufwärtstendenz ist zu ausgeprägt. Daher veranschlage ich einen Investmenthorizont von 3 Jahren. Bis zu maximal 6.5% Ihres gesamten Aktienbestandes dürfen Sie auf diesen Wert setzen. Schwach fällt einzig die Dividende (Aktuell: 0.58%) aus, aber dies ist auch nicht der entscheidende Punkt, weshalb Sie auf diesen Wert setzen sollten.

Anlagestrategie: Nachladen unter allen Markumständen. Hier geht die Post wirklich ab.