Anlagevorschlag: Der 44 Milliarden-US$-Wert startet nun an der New Yorker Börse nochmals richtig durch und dies erfreut auch Ihren Depotauszug. Die Anlageperformance über die letzten zwölf Monate ist mehr als doppelt so hoch wie der S&P 500 Index. Obwohl das Kurs-/Gewinnverhältnis per 2018 bei 30.27 Punkten liegt was sehr sportlich ist für diesen Sektor, sollte Sie dies nicht zu stark beunruhigen.

Im Hinblick auf das Jahr 2020, wird diese Kennzahl sich auf 19.4 Punkte reduzieren, was eine regelrechte Bewertungssensation darstellt. Wie immer untermauere ich meine Feststellungen mit sogenannten IST Zahlen und Zukunftsschätzungen, welche Ihnen auf einfache Weise die positiven Aspekte des Titels näher bringt. Lag der EBIT im 2016 bei 1 821 Millionen US$, so sollte sich diese Kennzahl auf 3 254 Millionen US$ (Meine Prognose) bis ins Jahr 2020 erhöhen. Dies ist eine mehr als bemerkenswerte Steigerungsrate innerhalb kürzester Frist.

Noch nicht überragend ist die Umsatzrendite von 14.7%, welche sich per 2019 auf 16.1% erhöhen wird. Dies sind noch keine Topwerte, aber geben Mut, hier regelrecht Positionen aufzubauen. Insbesondere der konservative Investor, wird auf absehbarer Zeit, noch weitere nette Renditegewinne verbuchen können. Der Einsatz von gedeckten Call macht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn: Die Aufwärtstendenz ist zu ausgeprägt. Daher veranschlage ich einen Investmenthorizont von 2 ¾ Jahren. Bis zu maximal 7.5% Ihres gesamten Aktien-bestandes dürfen Sie auf diesen Wert setzen. Schwach fällt einzig die Dividende (Aktuell: 0.72%) aus, aber dies ist auch nicht der entscheidende Punkt, weshalb Sie auf diesen Wert setzen sollten.