Eines Tages, geschätzte Leserschaft, vor langer Zeit, hatte der Herrgott einen besonders guten Tag. Sei es, weil sie so gute Katholiken sind oder weil sie dereinst die Welt mit dem russpartikelarmen Dieselmotor beglücken würden, an diesem Tag schenkte der Herrgott den Bayern das Schwein. Und weil dieses Tier bisweilen etwas trocken geraten kann (man beschaue sich mal die krosse Haut einer gutbayrischen Schweinshaxe, aber dazu ein anderes Mal mehr), schenkte er ihnen zusätzlich Bier in Massen beziehungsweise Masskrügen.

Ob der Herrgott ihnen dann auch noch das Oktoberfest und Franz Josef Strauss geschenkt hat oder ob die Bayern diese beiden Traditionen anschliessend aus eigenem Antrieb entwickelt haben, ist uns unbekannt. Bekannt ist hingegen, dass die Bayern aufgrund der ausserordentlich hohen Verfügbarkeit dieser beiden Zutaten schnell auf die Idee gekommen sind, Bier und Schwein in vielfältiger Weise kulinarisch zu vereinen. Und zwar von aussen, geschätzte Leserschaft, wie von innen: Das Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft der Bayrischen Landesanstalt für Landwirtschaft beschreibt die Ausgangslage vor Ort im Mai 2010 so: «Die bayerischen Brauereien setzen jährlich bei zirka 22,6 Millionen Hektoliter Bierausstoss etwa 500 000 Tonnen Nebenprodukte frei. Die Hauptmengen davon wandern in den Futtertrog. Dabei handelt es sich in Frischmasse um zirka 8000 Tonnen Malzkeime, zirka 450 000 Tonnen Biertreber und zirka 35 000 Tonnen Bierhefe.» Die Bayern saufen also – etwas verkürzt, zugegeben – jährlich 23 Millionen Hektoliter Bier und ihre Säue fressen 500 000 Tonnen Biertreber. Glückliche Bayern, glückliche Sauen, ist man versucht zu sagen.

Liegt dann ein dergestalt gemästetes Exemplar fein säuberlich zerteilt beim Metzger in der Theke, interessiert uns eher die Applikation des Biers von aussen: Wir wollen das Schwein im Bier schmoren. Um die schweinische Dreifaltigkeit zur Vollendung zu bringen, benötigen wir zusätzlich Honig. Der gehört zwar nicht unbedingt in die bayrische Tradition, passt aber vorzüglich zur leichten Bitterkeit des Biers und zur Schwere des Schweinefleischs. Wir dünsten eine gehackte Zwiebel und etwas frischen Knoblauch in Schmalz (Sie dürfen auch Olivenöl nehmen, Sie Mediterraner!), löschen mit einer Flasche dunklem Bier und geben zwei Esslöffel Honig und gute Fleischbrühe oder Fonds hinzu. Diese Mischung lassen wir leise simmern, während wir ein grosszügig bemessenes Stück Schweinsschulter oder Hals in grosse Würfel schneiden. Diese rösten wir in einer schweren Bratpfanne bei mittlerer Hitze von allen Seiten goldbraun und geben sie anschliessend in einen bereits erwärmten Schmortopf. Leicht salzen, pfeffern und bei sehr (!) niedriger Hitze schmoren lassen. Nach etwa einer Stunde geben wir die inzwischen reduzierte Bierhonigreduktion zum Fleisch und lassen das Fleisch darin fertiggaren. Etwas Rahm zugeben, abschmecken, mit gezupftem Thymian garnieren und zu in Butter gebratenen Serviettenknödeln (oder Bandnudeln mit Semmelbröseln) servieren. An Guadn!