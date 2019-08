Markstimmung: SMI über dem Niveau von 9666 (Aktuell: 9669) - Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: +1.50% -- Möglichkeit von einer Zinssenkung im 2019 -- Gold über der Marke von 1400 US$ pro Unze (Aktuell: 1512 US$)! Öl schwingt sich nach unten (59.68 US$ ) – Ecolab (ECL US): Neuer Rekordkurs (Nachladen). UBS- Aktienkurs unter 10 Franken (Abwarten)

Firma: Partners Group Holding AG (Börsensymbol: PGHN SW) ist eine international tätige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 82 Milliarden USD. Die Unternehmensgruppe offeriert internationalen institutionellen Investoren eine umfangreiche Palette an Anlageprodukten und Spezialmandaten in den Bereichen Private Equity, Private Debt, Private Infrastructure, Private Real Estate, Listed Alternative Investments, Hedge-Fonds und Alternativen Beta Strategien. Mit 19 weltweiten Niederlassungen ist die Unternehmensgruppe global vertreten. Partners Group wurde im Januar 1996 gegründet und hat ihren Firmensitz in Baar/ZG, Schweiz. (Quelle:www.finanzen.net)

Anlagevorschlag: Volle Kraft voraus lautet die Devise weiterhin beim Zuger Spezialisten für alternative Finanzanlagen, obwohl die Aktie um mehr als 241.3% innerhalb von fünf Jahren an Wert zugelegt hat, wobei die Dividendenausschüttungen berücksichtigt wurden. Der 20-Milliarden-Franken-Wert befindet sich in einer ausgezeichneten Verfassung und brilliert mit überproportionalen Ertragszuwächsen auf der Performanceseite. Aktuell wird der Höhenflieger zu einem Kurs-/Gewinnverhältnis von 25 Punkten gehandelt, welches sich per 2020 auf 22.8 Punkte reduzieren sollte. Stark ist schon heute die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 39.8%, welche sich im kommenden Jahr auf 39.9% erhöhen sollte. Auch die sonstigen Finanzkennzahlen zeigen steil nach oben und daher gilt es auch für den konservativen Investor, zusätzliche Positionen zu erwerben. Lag der EBIT im 2017 bei 811 Millionen Franken, so wird sich diese Kennzahl auf 1125 Millionen Franken bis ins 2021 erhöhen. Mehr als ausgezeichnet sind die Erwartungen in Sachen Dividendenrendite: Diese Kennzahl sollte auf 3.67% bis ins 2021 ansteigen, was für einen Schweizer-Franken-Wert eine starke Duftnote darstellt. Ich bitte Sie diese Ausschüttung anzusammeln und in drei Jahren in neue Papiere zu reinvestieren. Der Einsatz von gedeckten Calls macht keinen Sinn und ist nicht opportun, da die Aufwärtstendenz mehr als ausgeprägt ist.Zu Ihrer Information: Der Swiss Market Index gewann in der gleichen Frist nur um 14.7%, daher verstehen Sie das Potential dieses Wertes.