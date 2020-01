Basler Dentalwert mit neuem Rekord: +377.8% in 5 Jahren

Anlagevorschlag: Bleiben Sie weiterhin mit im Spiel auch in Sachen Straumann Holding (STMN), obwohl der mit 15.676 Milliarden Franken evaluierte Titel eine mehr als sensationelle Performance über die letzten fünf Jahre erzielt hat. Ich bin ein bekennender Fan dieses Unternehmens mit Hauptsitz am Rheinknie. Per 2021 sollte das Kurs-/Gewinnverhältnis auf tiefe 31.84 Punkte fallen, was weit unter dem historischen Durchschnitt von 36.2 liegt. Dies ist ein mehr als sensationeller Wert, welcher speziell den konservativen Investor auch in der Zukunft ansprechen sollte. Interessant ist die Umsatzentwicklung des Unternehmens: Lag diese Kennzahl noch bei 918 Millionen Franken im 2016, so wird laut meinen Modellen ein Wert von 2.724 Milliarden Franken für das Jahr 2021 in Aussicht gestellt. Die ausgeschüttete Dividende (0.69%) sollten Sie auf keinen Fall reinvestieren, sondern diese als natürliche Absicherung stehen lassen. Das Unternehmen ist mehr als bestens positioniert und sollte über die nächsten fünf Jahre weiterhin eine massive Mehrrendite gegenüber dem Swiss Performance Index erzielen können. Die ausgezeichnete Positionierung des Unternehmens im weltweiten Kontext rechtfertigt mehr denn je ein Engagement bei diesem Titel auch aus der Perspektive eines konservativen Investors. Zu Ihrer geschätzten Erinnerung, Straumann konnte innerhalb von fünf Jahren um 377.8% an Wert zulegen (Inklusive reinvestierter Dividenden), was einen neuen Rekord bedeutet. Der SMI vollzog einen Zugewinn von nur 16.5% im gleichen Zeitraum.