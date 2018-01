Anlagevorschlag: Kein Halten an der New York Stock Exchange (NYSE) gibt es für die Papiere des US-Finanzgiganten Bank of America (Börsensymbol: BAC US) und ein Ende dieses gigantisch anmutenden Höhenfluges ist noch lange nicht in Sicht für Sie, obwohl der S&P 500 Index mit einem Zuwachs von nur 27.86% innerhalb der gleichen Zeitperiode aufwarten konnte. Der mit 336 Milliarden US$ bewertete Finanzgigant ist trotz der mehr als starken Performance der letzten 12 Monate nicht auf wackligen Füssen an der NYSE. Jetzt werden die Hoffnungen geschürt, dass auch die Dividendenausschüttung in diesem Jahr nochmals signifikant erhöht wird. Erste Prognosen liegen bei 1.85% im 2018, welche im 2019 schon 2.45% erreichen sollten. Vom Kurs-/Gewinnverhältnis aus betrachtet müssen Sie sich keine Sorgen machen. Diese liegt fürs 2018 bei 13.15 Punkten und fällt im 2019 auf 11.52 Punkte ab. Dies ist mehr als sensationell und sollte dazu anregen, weitere Positionen zu erstehen. Aufgrund des starken Kursbildes (Charts), würde ich noch nicht mit gedeckten Calls agieren, da die Aufwärtstendenz zu stark ausgeprägt ist. Speziell der konservative Investor kommt hier auf seine Rechnung und die Haltefrist würde ich auf mehr als 36 Monate veranschlagen. Für die nächsten zwölf Monate erwarte ich einen Kursanstieg von 18%. Wichtig: Sammeln Sie die Dividende auf zwei Jahre an, bevor Sie diese in neue Papiere reinvestieren sollten.