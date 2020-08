Wespenplage hält Zürcher Rettungsdienste auf Trab

(rwa) Während in den beiden Jahren davor rund 80 solcher Einsätze zu verzeichnen waren, gingen in diesem Jahr im Juli 139 Meldungen auf der Notrufnummer 144 ein, wie Schutz & Rettung Zürich am Donnerstag mitteilte. Ursache für die Notrufe waren stets Stiche von Wespen oder Hornissen, welche bei den Betroffenen zu allergischen Reaktionen führten.

Die Folge waren starke Schwellungen, Kreislaufprobleme oder Atemnot und in einzelnen Fällen sogar Bewusstlosigkeit. In einzelnen Fällen kamen gemäss Mitteilung auch Notärztinnen und -ärzte sowie Rettungshelikopter zum Einsatz. Schutz & Rettung Zürich betont, dass allergische Reaktionen durchaus lebensbedrohlich sein könnten.

Gefragt waren im Juli auch die Ortsfeuerwehren. Sie mussten 249 Mal ausrücken, um Wespen- oder Hornissennester zu beseitigen. Im Vorjahr verzeichnete die Feuerwehr nur 96 Einsätze.