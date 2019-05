Zuerst hatte die Polizei keine Hinweise darüber, wo sich der Vermisste aufhalten könnte. Dieser hatte am Samstag gegen 16 Uhr seinen Wohnort in Zuchwil verlassen und war nicht zurückgekehrt.

Am Sonntagabend meldet die Kantonspolizei nun: ¯Der seit Samstagnachmittag vermisste Mann konnte am Sonntagnachmittag wohlbehalten in Schwarzenbach BE aufgefunden werden. Die Polizei hat ihn zurück an seinen Wohnort gebracht.»