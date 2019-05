Am Mittwoch, 1. Mai, fuhr am Nachmittag ein 21-Jähriger mit einem weissen Volvo auf der Zürcherstrasse in Neuenhof in Richtung Wettingen. In die gleiche Richtung war ein 58-Jähriger mit einem E-Bike unterwegs. Der Autofahrer bog dann rechts in die Schiblerstrasse ein. Dabei stürzte der Fahrradfahrer. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Nach bisherigen Erkenntnissen zog sich der Velofahrer beim Sturz Kopfverletzungen zu.



Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, weshalb die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) Zeugen sucht.