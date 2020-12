Unbekannter bedroht Reifenhändler mit Messer und raubt mehrere tausend Franken

Im Pneuhaus Frank an der Hinteren Bahnhofstrasse in Suhr erschien ein Unbekannter am Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr, im Verkaufsbereich des Betriebs. Er bedrohte den dort anwesenden Angestellten mit einem Messer und forderte Geld. Wie die Kantonspolizei mitteilt, gehorchte der Angestellte und öffnete die Kasse. Der Täter nahm das Geld, schlug dem Angestellten mit der Faust ins Gesicht und flüchtete.

Die wenig später alarmierte Polizei löste sofort eine Fahndung aus. Trotzdem blieb der Täter verschwunden. Er erbeutete mehrere tausend Franken.

Der Angestellte liess sich im Spital untersuchen. Nach ersten Angaben blieb er unverletzt.

Polizei sucht Zeugen

Der etwa 175 cm grosse, mutmasslich dunkelhäutige Täter ist von mittlerer Statur. Er war von Kopf bis Fuss schwarz gekleidet und hatte die Kapuze seiner Jacke über den Kopf geschlagen. Das Gesicht war mit einer Maske bedeckt. Am rechten Handgelenk trug er eine Goldkette.

Die Kriminalpolizei (Telefon 062/835'80'26) sucht Augenzeugen, die den Täter vor der Tat oder auf der Flucht gesehen haben.

Die aktuellen Polizeibilder: