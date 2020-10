Unbekannte schleudern Steine gegen fahrende Trams

Es war kurz vor 19.50 Uhr, als der Kantonspolizei Bern gemeldet wurde, dass im Bereich der Brunnmattstrasse/Effingerstrasse/Schwarztorstrasse, drei fahrende Trams sowie ein Bernmobilbus mit Steinen beschädigt worden seien.

Gemäss ersten Erkenntnissen waren insgesamt drei Trams der Linie 7 und 8 sowie ein Bus der Linie 17 von Bernmobil aus unbekannter Richtung durch Steine getroffen worden. An den Trams und am Bus konnten die Einsatzkräfte mehrere zerborstene Scheiben feststellen. So konnten denn auch mehrere Steine unter Spurenschutz sichergestellt werden. «Aufgrund der Wucht der Steine kann nicht ausgeschlossen werden, dass die noch unbekannte Täterschaft eine Schleuder verwendet hat», schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung. Zwei Passagierinnen seien leicht verletzt worden.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die am Montagabend im Bereich Brunnmattstrasse/Effingerstrasse/Schwarztorstrasse verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden. (pkb)