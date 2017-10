Die beiden Männer hatten sich zuvor in einer Bar an der Rebgasse kennen gelernt und sich nach dem Besuch eines weiteren Lokals in die Rosentalanlage begeben. Nachdem es dort zu einem Streit gekommen war, begab sich der 25-jährige auf den Messeplatz.

Vor dem Hotel Hyperion griff ihn der Unbekannte an, schlug ihn und nahm ihm Tasche, Jacke und Portemonnaie. Darauf ergriff er die Flucht. Die von einem Passanten alarmierte Polizei fahndete erfolglos nach dem Räuber.