Am Freitagmittag, 8. September 2017, vermutlich zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr, haben Unbekannte im Waldgebiet zwischen Starrkirch und Dulliken (Wilerwald) auf einem Waldweg zirka 40 Stück gebrauchte Reifen illegal entsorgt. Es handelt sich dabei vorwiegend um Autoreifen, die mit einem grösseren Fahrzeug an die erwähnte Örtlichkeit transportiert worden sein dürften. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Personen, die Angaben zur Herkunft der illegal entsorgten Reifen oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten in Verbindung zu setzen (Telefon 062 311 80 80). (kps)