Wie Leser-Reporter von «20 Minuten» berichten, ereignete sich am Sonntagvormittag auf der Kreuzung Margarethenstrasse/Dornacherstrasse eine Kollision. Diese war so heftig, dass ein Tram der Linie 2, das von Binningen her kommend in Richtung City unterwegs war, entgleiste. In die Kollision involviert war auch ein Bus der Linie 36 sowie ein Auto. Wie eine «20 Minuten»-Leserin berichtet, wurden mehrere Krankenwagen zur Unfallstelle aufgeboten.

Polizeisprecher Toprak Yerguz bestätigt den Unfall auf Anfrage, wie «20 Minuten» schreibt. Laut Yerguz wurden bei dem Unfall 17 Personen verletzt und mussten ins Spital gebracht werden, darunter auch der Tramchauffeur. Über die Schwere der Verletzungen gebe es noch keine Informationen. Die Kreuzung sei weiträumig gesperrt.

Die Bergungsarbeiten am Unfallort waren am frühen Nachmittag noch in Gang, wie Yerguz weiter ausführte. Das entgleiste Tram werde zurück in die Schienen gestellt und danach weggebracht.