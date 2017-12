In der Winterthurer Altstadt ist am kommenden Samstagnachmittag ein professioneller Taschendieb unterwegs. Der Grund dafür ist eine Präventionsaktion. Damit sollen die Passanten für das Thema Taschendiebstahl sensibilisiert werden, wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung schreibt.

Zwischen 13 und 17 Uhr werden dafür Polizeibeamte in der Marktgasse mit Flyer und Give-Aways auf die wichtigsten Verhaltensregeln aufmerksam machen. Der professionelle Taschendieb Christophe Ambre demonstriert zudem, wie schnell Wertgegenstände gestohlen werden können.