Ein Schweizer mit Migrationshintergrund hatte Dritten gegenüber mit einem Anschlag mit Sprengstoff und Gas gedroht. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt spricht in einer Mitteilung von einem «ernst zu nehmenden Hinweis» auf seine Drohung. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft war kein Ort für die Tat bestimmt.

In Basel konnte der 24-Jährige am Dienstag in Haft genommen werden. Die Festnahme erfolgte durch die Kantonspolizei Basel-Stadt in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Basel-Landschaft. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen «Verdachts der Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht» eröffnet.

Gleichzeitig rückten Sondereinheiten der Kantonspolizeien Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Solothurn aus, um im Auftrag der Staatsanwaltschaft bei weiteren Personen Hausdurchsuchungen durchzuführen. In Solothurn stürmte die Sondereinheit Falk gegen 15.30 Uhr ein Haus an der Zuchwilerstrasse und brach dabei auch die Tür zum Tattoostudio im Erdgeschoss auf. In diesem Haus fand die Polizei offensichtlich nichts.