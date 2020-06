Raubüberfall auf Kiosk: Der Täter flüchtete mit einem schwarzen Velo

Bei der Kantonspolizei Bern ging am Samstag, kurz vor 14.55 Uhr, die Meldung zu einem Raub auf einen Kiosk an der Bahnhofallee in Wangen an der Aare ein. Gemäss aktuellen Erkenntnissen hat der dunkel gekleidete Täter den Kiosk betreten, die Angestellte bedroht und auf Schweizerdeutsch die Herausgabe von Bargeld gefordert.

Aussagen zufolge flüchtete der Täter mit einem schwarzen Velo und der Beute Richtung Friedbergstrasse und dann in allgemeine Richtung Walliswil. Trotz umgehend eingeleiteter Nachsuche konnte er bislang nicht angehalten werden. Das Opfer blieb beim Vorfall unverletzt.



Gemäss Aussagen ist der Täter, ein Mann mit dunklem Teint, zirka 175 bis 180 Zentimeter gross und 25 bis 30 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Sonnenbrille.



Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft EmmentalOberaargau Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Täterschaft machen können, insbesondere eine Frau, die sich zum Tatzeitpunkt im Kiosk befunden haben soll, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden. (pkb)