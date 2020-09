Polizei hält mehrere Personen unter Alkoholeinfluss an

Vom vergangenen Freitag bis Sonntag haben Mitarbeitende der Kantonspolizei Solothurn 15 Fahrzeuglenker zur Kontrolle angehalten, die ein Auto, ein Motorrad oder ein Motorfahrrad in alkoholisiertem Zustand gelenkt haben. Bei 5 Automobilisten ergab die Atemalkoholmessung einen Wert zwischen 0.5 und 0.78 Promille und bei weiteren 8 Automobilisten, einem Motorradlenker und einem Motorfahrradlenker einen Wert über 0.8 Promille, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Erwiesenermassen könnten bereits kleinste Mengen Alkohol die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit von Fahrzeuglenkenden negativ beeinflussen. Alkohol am Steuer sei deshalb gefährlich und nicht selten ein Unfallgrund. Wer unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug lenke, gefährde nicht nur sich selber, sondern auch Dritte. Daher gelte:

Wer trinkt, fährt nicht

Wer dies nicht beachte, muss sowohl mit strafrechtlichen- wie auch mit administrativen Konsequenzen rechnen (Busse, Abnahme Führerausweis etc.). Dies gilt auch für diejenigen Personen, die am Wochenende in alkoholisiertem Zustand ein Fahrzeug gelenkt haben, wie die Kantonspolizei Solothurn anfügt. (hol)

