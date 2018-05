In Ostermundigen BE hat die Polizei am Freitagabend in einer Wohnung eine tote Frau gefunden. Sie wurde Opfer eines Tötungsdelikts. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Frau in den vergangenen Tagen getötet. Im Vordergrund steht ein Beziehungsdelikt. Der mutmassliche Täter ist in Haft.