Nach Überfall auf Oltner Bijouterie: Zweiter mutmassliche Täter in Trimbach gefasst

Nach dem Überfall auf eine Bijouterie in Olten, am Samstag, 9. November 2019 konnte

einer der mutmasslichen Täter angehalten werden. Seinem Komplizen gelang die Flucht.

Die Kantonspolizei Solothurn leitete umgehend eine Fahndung ein. Am Donnerstag, 14.

November 2019, ging bei der Alarmzentrale die Meldung ein, dass sich in einem Baucontainer in Trimbach eine unbekannte männliche Person befindet, heisst es in einer aktuellen Medienmittelung der Kantonspolizei. Bei der anschliessenden

Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass es sich um den gesuchten Täter von

dem Überfall auf die Bijouterie handelt. Der 23-jährige Litauer wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. (kps)