(tn) Anstatt auf den Verkehr zu achten, haben mehrere Autofahrerinnen und Autofahrer ihr Mobiltelefon gezückt, als sie am Mittwoch an einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A1 in Richtung Gossau vorbeifuhren.

Dies ist in einem auf Facebook von der Kantonspolizei St.Gallen veröffentlichten Video zu sehen. «Wäre es zu einem Folgeunfall gekommen, hätten wir die ganze Autobahn schliessen müssen», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen gegenüber FM1Today.

30 Autofahrer in zwei Stunden am Handy

Die Polizisten hätten am Mittwochabend «haarsträubende Szenen» beobachtet, sagt Schneider weiter. Selber habe er in den zwei Stunden vor Ort rund 30 Autofahrerinnen und Autofahrer am Handy gesehen. «Die Leute haben ein komisches Fahrverhalten gezeigt und sich nicht auf den Verkehr konzentriert. Während des Fahrens am Handy zu sein, ist schlichtweg verboten», so Schneider weiter zu FM1Today.

Während sie auf die Bergung warteten, haben Polizeibeamte laut Schneider mehrere Gaffer aus dem Verkehr gezogen. «Jene, die gefilmt haben, werden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.» Für einfaches Telefonieren gebe es eine Ordnungsbusse in der Höhe von 100 Franken.