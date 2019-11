Nach Horror-Unfall: Identität des Fahrers (†29) geklärt – er war zur Verhaftung ausgeschrieben

Die Identität des Fahrzeuglenkers, der in den frühen Morgenstunden vom Sonntag in Galgenen tödlich verunfallt ist, konnte dank eines Treffers in der polizeilichen DNA-Datenbank geklärt werden. Es handelt sich um einen 29-jährigen Schweizer aus dem Kanton St. Gallen, wie die Kantonspolizei Schwyz am Montag mitteilte.

Der Verstorbene verfügte über keinen Führerausweis und war in mehreren Kantonen zur Aufenthaltsnachforschung und wegen einer Umwandlungshaft aufgrund nicht bezahlter Bussen aufgrund von Widerhandlungen gegen das Personenbeförderungsgesetz zur Verhaftung ausgeschrieben. Auch das Auto, mit dem der Mann den Unfall baute, gehörte nicht ihm: Er hatte es zuvor in Amriswil (TG) gestohlen. Die am Unfallfahrzeug angebrachten Kontrollschilder hatte er von einem anderen Auto geklaut. (zim/sam)