Der Überfallversuch ereignete sich am Donnerstagmorgen um ca. 08.40 Uhr. Ein unbekannter, maskierter Mann betrat im Gebäude das Tourismusbüro der Firma Gübelin an der Wagenbachgasse in der Stadt Luzern. Er flüchtete ohne Beute. Verletzt wurde niemand.



Signalement Täter: unbekannter Mann, ca. 190 cm, maskiert mit einem Schal. Er trug beim versuchten Überfall ein langärmliges Oberteil, blaue Jeans und ein blaues Baseballcap. Der Mann hatte eine Pumatasche bei sich und sprach Englisch.



Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur unbekannten Person machen können. Der Täter ist zu Fuss in Richtung Museggmauer geflüchtet. Hinweise bitte direkt an Tel. 041 248 81 17.

