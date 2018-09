In dem seit Jahren ungeklärten Fall um das Mädchen Peggy aus Süddeutschland gibt es nach Angaben von Ermittlern jetzt ein Geständnis. Der 41-jährige Verdächtige Manuel S. habe gestanden, die Leiche des Mädchens einst in einen Wald in das ostdeutsche Land Thüringen gebracht zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Bayreuth mit.