Matratze gerät in Brand – drei Personen im Spital

Ein Anwohner meldete am Mittwochnachmittag dem Feuerwehr-Notruf, dass er einen Schwelbrand festgestellt habe. Eine Person beklage sich bereits über Atemnot. Dies teilt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung mit.



Die Feuerwehr wurde sofort aufgeboten. Diese stellte eine grosse Rauchentwicklung in einer Wohnung im Mehrfamilienhaus fest und konnte den Brand rasch löschen.



Die 75-jährige Bewohnerin sowie zwei Nachbarn mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital überführt werden.



Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Brand in einem Schlafzimmer aus. Die Brandursache ist noch unklar. Vermutet wird fahrlässiger Umgang mit Raucherware. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

