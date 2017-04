In der Nacht auf Dienstag hat es in der Region St. Gallen geschneit. Im Morgenverkehr Richtung Rheineck ist es auf der A1 zu mehreren Kollisionen gekommen. "Acht Autos und zwei Lieferwagen sind in den Unfall verwickelt", sagte Gian Andrea Rezzoli, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Die Lenker seien zum Teil mit Sommerpneus auf der rutschigen Fahrbahn unterwegs gewesen.

Auf der Normalspur staut sich der Verkehr auf einer Länge von 200 Metern. Verletzte hat es nach ersten Erkenntnissen keine gegeben. Rezzoli rechnet damit, dass die Unfallstelle noch vor dem Mittag geräumt werden könne.

Der TCS meldete am Dienstagmorgen für den Abschnitt zwischen Meggenhus und Rheineck Glatteisgefahr. Gemäss dem Verkehrsdienst Viasuisse betrug der Zeitverlust wegen des Unfalls bis zu einer Stunde. (sda/mwa)