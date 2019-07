Am Mittwochnachmittag, 3. Juli 2019, ereignete sich gegen 15.30 Uhr im Freibad an der Aare in Solothurn (Badi) ein Badeunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen schubsten sich mehrere Kinder im Bereich des alten 25-Meter-Schwimmbeckens gegenseitig ins Wasser. Dabei fiel ein 11-jähriges Kind auf einen Schwimmer. Der Mann war zunächst bewusstlos und wurde von anwesenden Personen und der Badeaufsicht aus dem Wasser geborgen, wo er wieder zu Bewusstsein kam, teilt die Kantonspolizei mit. Der 59-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Ein Helikopter der Rega brachte den Verletzten anschliessend in ein Spital. Zur Klärung des Hergangs und der Umstände hat die Kantonspolizei Solothurn entsprechende Ermittlungen aufgenommen. (pks)