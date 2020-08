Mann am Rheinbord niedergeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Das 42-jährige Opfer beobachtete am späten Freitag Abend mit einem Kollegen bei der Oetlinger Buvette, wie zwei junge Männer mehrere Personen anpöbelten. Er sprach die beiden an. Als Reaktion schlugen sie ihn nieder und traktierten ihn mit Faustschlägen, so berichtet die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag in einer Medienmitteilung.

Ein Passant intervenierte und der 42-jährige Mann konnte fliehen. Zu Hause bemerkte er, dass er sein Smartphone nicht mehr bei sich hatte. Es sei offensichtlich später von den Tätern gestohlen worden, so schreibt die Staatsanwaltschaft. Später in der Nacht erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei. (mma)

Gesucht werden:

1. Unbekannter, ca. 22 Jahre alt, weisse Hautfarbe, braune Haare, trug dunkelblaues T-Shirt,

blaue Jeans und eine Bauchtasche quer über den Oberkörper, sprach Französisch

2. Unbekannter, ca. 22 Jahre alt, ca. 175 cm gross, braune Haare, trug dunkles T-Shirt mit

Aufschrift auf der Vorderseite, schwarze Lederbauchtasche mit Reisverschluss quer über den

Oberkörper, sprach Französisch

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Mann, welcher dem 42-Jährigen zu Hilfe geeilt war sowie Personen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft

Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

