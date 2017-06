Auf der Autobahn A4, zwischen Küssnacht (SZ) und Rotkreuz, Fahrtrichtung Zug, geriet am Freitagmorgen kurz vor 5 Uhr, ein Lieferwagen in Brand. Der 25-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug umgehend auf dem Pannenstreifen abstellen und sich in Sicherheit bringen. Er wurde nicht verletzt.

Die genaue Brandursache wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei abgeklärt. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt laut ersten Schätzungen rund 50'000 Franken.



Während der Sachverhaltsaufnahme und der Fahrzeugbergung musste der Verkehr auf der Autobahn A4 im Bereich der Unfallstelle einspurig geführt werden. Dies führte im Morgenverkehr zu Verkehrsbehinderungen.



Im Einsatz standen Angehörige der Feuerwehr Küssnacht am Rigi, die Zentras, ein privates Abschleppunternehmen und die Zuger Polizei.

