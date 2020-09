Lastwagen und Autos fahren ineinander – eine Person wird dabei verletzt und musste ins Spital

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei fuhr ein 45-jähriger Autofahrer auf der rechten Spur der Salinenstrasse in Pratteln in Richtung Pratteln Zentrum. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer auf die linke Fahrspur wechseln und übersah einen Pickup, der neben ihm fuhr. Es kam zu einer seitlichen Kollision. Dadurch wurde der Pickup auf die Gegenfahrbahn geschoben. In der Folge kollidierte der Pickup frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Der Lenker des Pickups wurde bei dem Unfall verletzt und von der Sanität in ein Spital gebracht. Die Salinenstrasse musste kurzzeitig komplett gesperrt werden und es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde umgeleitet.