Am Dienstagabend fuhr ein 48-jähriger Schweizer mit seinem Seat von der Zufahrtsstrasse des Areals 'Kernkraftwerk Leibstadt' in Leibstadt kommend und beabsichtigte, nach links in die Rheintalstrasse einzumünden. Gleichzeitig fuhr ein deutscher Lieferwagenfahrer auf der Rheintalstrasse in Richtung Leibstadt. Im Einmündungsbereich prallten die beiden Fahrzeuge seitlich-frontal zusammen.

Der 48-jährige Deutsche musste mit Verdacht auf Armverletzungen ins Spital geführt werden.

Der Sachschaden beträgt zirka 30'000 Franken. Der SeatFahrer aus der Region wird zur Anzeige gebracht.