Wie die Polizei näher ausführt versuchte der Busfahrer noch, dem fallenden Kind auszuweichen. Allerdings vergeblich: Zumindest die Beine seien von dem Fahrzeug überrollt worden. Das Kind wurde mit schwersten Verletzungen per Helikopter in eine Klinik geflogen. Busfahrer und Fahrgäste erlitten zumindest einen schweren Schock. Ob es auch unter ihnen weitere Verletzte gibt, stand am Abend noch nicht fest.



Der Unfall ereignete sich bereits um 17.15 Uhr in einer Kurve genau gegenüber der Werkseinfahrt von H.C.Starck, wie die Polizei auf Nachfrage des «Südkurier» erklärt. Die Ortsdurchfahrt von Rhina war Am Abend allerdings immer noch für den Verkehr gesperrt. Zwischenzeitlich wurde die Feuerwehr zur Absicherung der Unfallstelle hinzugezogen. Der Verkehr staute sich infolge der Straßensperrung erheblich, eine Umleitung wurde eingerichtet.