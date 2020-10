Junge Frau von Bewaffnetem überfallen und ausgeraubt

Eine 19-jährige Frau befand sich am späten Freitagabend am Matthäuskirchplatz. Dort wurde sie von einem Unbekannten angesprochen und um Geld gebeten. Sie lehnte ab. Wenig später kam der Unbekannte auf seinem Velo wieder zurück und zückte eine Handfeuerwaffe, mit der er auf sie zielte. So konnte der jungen Frau die Handtasche rauben.

Mit dem Velo flüchtete er in Richtung Kleinhüningen. Mehrere Personen hatten offensichtlich den Vorfall beobachtet, entfernten sich aber vor Eintreffen der Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Polizei sucht Zeugen

Gesucht wird:

Mann, ca. 30-35 Jahre alt

ca. 180-185 cm gross, weisse Hautfarbe

athletische Statur, gepflegte Erscheinung

kurze blonde Haare, blaue Augen

markantes Gesicht, breites Kinn

sprach Hochdeutsch

wurde als slawischer Typ beschrieben

Der Mann fuhr auf einem Fahrrad mit rot ausgefüllten Scheibenrädern.

Zeugen sind gebeten, ihre Hinweise an die Polizei per Telefon über diese Nummer 061 267 71 11 oder an einen Polizeiposten weiterzugeben. (mma)

