Bereits am 17. Oktober 2018 stiess ein Jäger im Herrenwald in Hünenberg auf einen beschädigten Geld-Automaten. Es handelt sich um einen Bitcoin/Geld-Automaten, der ein Jahr zuvor (20. Oktober 2017) aus einem Geschäftshaus in der Stadt Zug gestohlen worden war. Das teilt die Zuger Polizei mit.



Die unbekannte Täterschaft hat das Schloss des Bitcoin-Automaten aufgebohrt, gelangte aber nicht an die erhoffte Beute. Das sich darin befindende Bargeld von rund 3000 Franken konnte durch die Polizei sichergestellt werden. Durch den Einbruch und die Beschädigung des Automaten ist Sachschaden von mehreren Tausend Franken entstanden.

Die Polizeibilder vom November: