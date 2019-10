Die Kantonspolizei Solothurn führte am Frietag an der Baselstrasse in Riedholz eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz nach 21 Uhr wurde ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 114 km/h im Baustellenbereich gemessen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Auf dem betroffenen Abschnitt sind allerdings nur 50 km/h erlaubt.

Der Raser, ein 29-jähriger Schweizer, musste seinen Führerschein abgeben. Zudem wurde eine Anzeige nach den Bestimmungen der Raserstrafnorm eröffnet.