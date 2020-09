Innenhofbrand in der Enge: Atelier unbewohnbar, aber keine Verletzten

In der Einsatzleitzentrale von Schutz & Rettung Zürich ging Donnerstagnacht, kurz nach 01.00 Uhr, ein Feuerwehrnotruf ein. Ein Anwohner einer Liegenschaft in Zürich-Enge meldete einen Brand im Innenhof des Mehrfamilienhauses. Als die Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst von Schutz & Rettung Zürich kurz darauf am Einsatzort eintrafen, brannte der Innenhof bereits lichterloh.

Da es aufgrund der engen Platzverhältnisse nicht möglich war, mit den Löschfahrzeugen in den Innenhof zu fahren, entschied sich die Einsatzleitung dafür, das Feuer von zwei Seiten zeitgleich zu bekämpfen. Ein Übergreifen des Feuers auf die Liegenschaft wurde so verhindert. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte kam es zu grossen Schäden an der Fassade des Hauses wie auch einer kompletten Zerstörung von Velos und Gartenmöbel.

Brandursache wird untersucht

Es wurde niemand verletzt. Die Bewohner der dreistöckigen Liegenschaft konnten das Gebäude noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selber verlassen. Während die oberen zwei Wohnungen direkt nach dem Einsatz wieder zugänglich waren, bleibt das bewohnte Atelier im Erdgeschoss bis auf Weiteres unbewohnbar.

Der Einsatz war nach rund eineinviertel Stunden abgeschlossen. Die Brandursache steht zurzeit noch nicht fest und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich sowie durch Detektive der Stadtpolizei Zürich untersucht.